DJ MARKET TALK: FDA aprova expansão de utilização de antidepressivo da J&J

(DJ Bolsa)--A Food and Drug Administration, ou FDA, aprovou a utilização do fármaco antidepressivo Spravato, da Johnson & Johnson, no tratamento de doentes com tendências suicidas. O spray nasal, que é um químico próximo da ketamina, foi primeiramente aprovado no ano passado para pessoas com depressão que não apresentavam melhorias em tratamentos anteriores. A nova utilização pode aumentar as receitas mé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone