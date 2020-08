DJ MARKET TALK: Fecho de fundição da Rio Tinto na Nova Zelândia é um erro

(DJ Bolsa)--A decisão da Rio Tinto de fechar a fundição de alumínio da empresa na Nova Zelândia é prejudicial de uma perspetiva de sustentabilidade, refere o CEO da Contact Energy. Como outras produtoras de eletricidade, a Contact Energy vai ser prejudicada pela cessação da procura de energia pela fundição. "Estão efetivamente a mudar uma fundição abastecida a 100% por energias renováveis ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone