DJ MARKET TALK: Fed ainda deve aumentar taxas com resiliência do mercado laboral

(DJ Bolsa)-- Uma subida das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA "continua a ser mais provável", refere a diretora de economia regional da Fitch para os EUA, Olu Sonola, numa nota acerca do relatório do emprego de junho. "Esta é a primeira vez em algum tempo que estamos a ver uma surpresa descendente no crescimento do emprego relativamente ao consenso", assinala, referindo-se ao número principal de 209.000. Mas outros detalhes ...