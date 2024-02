DJ MARKET TALK: Fed, BCE devem esperar até junho para cortar taxas - Jefferies

(DJ Bolsa)-- O Jefferies continua no "campo de junho" no que diz respeito ao momento dos cortes das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu, refere o economista-chefe para a Europa da firma, Mohit Kumar, numa nota. "Há muitos relatórios do emprego e dados do IPC [índice de preços no consumidor] entre agora e junho, mas a nossa tese central continua a ser que a economia vai continuar relativamente resiliente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.