DJ MARKET TALK: Fed, BCE devem mudar em modo de esperar para ver

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA e o Banco Central Europeu deve entrar em modo de "esperar para ver" a partir do verão, diz a Aramea Asset Management. Os bancos centrais devem esperar para ver se a restrição que já aplicaram arrefeceu suficientemente a procura e a inflação, acrescentam. "Se houver sinais de sucesso até ao fim do ano, pode ser realista esperar cortes de taxas de juro na primeira metade de 2024"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.