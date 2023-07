DJ MARKET TALK: Fed, BCE devem seguir mesmo rumo nas taxas de juro

(DJ Bolsa)-- Tanto a Reserva Federal dos EUA como o Banco Central Europeu devem seguir um rumo semelhante nas taxas de juro, com mais uma ou duas subidas até ao outono e manter as taxas até que a inflação volte a 2%, diz Kevin Thozet, membro da comissão de investimento da Carmignac, antes das reuniões dos bancos centrais esta semana. "Pelo menos esse é o plano", diz Thozet numa nota. Contudo, a determinação será... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.