DJ MARKET TALK: Fed, BCE devem terminar subidas das taxas dentro de meses

(DJ Bolsa)-- A queda das taxas de inflação devido aos efeitos de base vai permitir que o Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos EUA acabem com o ciclo de subidas das taxas de juro nos próximos meses, mas os cortes das taxas dependeriam de mais turbulência no setor bancário, diz Felix Herrmann, economista-chefe da Aramea Asset Management. "A continuação da turbulência no setor financeiro vai determinar se vemos cortes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.