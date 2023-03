DJ MARKET TALK: Fed continua a caminho de restringir política apesar dos receios

(DJ Bolsa)-- Apesar do aumento da incerteza, a Reserva Federal dos EUA continua a caminho de aumentar as taxas de juro em 25 pontos base este mês, refere Brian Martin, economista do ANZ. A Fed, o Tesouro dos EUA e a FDIC agiram rapidamente para reforçar a confiança no sistema bancário norte-americano. Os depositantes das instituições financeiras falidas foram protegidos e a Fed tomou medidas para que os bancos possam cumprir as obrigaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.