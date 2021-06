DJ MARKET TALK: Fed dá primeiro passo em direção a restrição de política monetária

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deu o primeiro passo para um caminho mais hawkish na decisão de política monetária de quarta-feira, diz Oliver Blackbourn, gestor de portefólio de vários ativos da Janus Henderson Investors. Enquanto o presidente da Fed, Jerome Powell, sugere que um início da redução das compras de ativos ainda continua "longe", a conversa sobre a redução finalmente começou, diz ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

