DJ MARKET TALK: Fed deve agir lentamente quando começar a cortar taxas

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA vai avançar muito mais lentamente do que o mercado espera nos cortes das taxas de juro, refere Phillip Nelson, diretor de alocação de ativos na consultora de investimentos NEPC. "Estamos a olhar para um, talvez dois cortes" em 2024, refere. Isto contrasta com o desconto dos futuros de fundos da Fed de quatro cortes de 25 pontos base até dezembro do próximo ano, e alguns economistas até...