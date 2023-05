DJ MARKET TALK: Fed deve aumentar taxas 25pb; manter opções em aberto

(DJ Bolsa)-- Os dados económicos apresentados na semana passada apontam para uma subida de 25 pontos base das taxas da Reserva Federal dos EUA, bem como a sinalização de mais potenciais aumentos, diz Erick Muller, diretor de estratégia de produto e investimento da Muzinich & Co.. "Esta decisão via ser tomada num contexto que é diferente do da última reunião, mas em que as vulnerabilidades do sistema bancário dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.