DJ MARKET TALK: Fed deve aumentar taxas em março apesar de queda do retalho

(DJ Bolsa)-- Apesar da queda das vendas a retalho dos EUA em março, o consumo do primeiro trimestre deverá ser elevado o suficiente para "convencer a Fed a subir 25 [pontos base] finais no início de maio", refere Paul Ashworth, da Capital Economics, numa nota. "Graças ao forte mês de janeiro, o consumo real do primeiro trimestre deve aumentar perto de 4,5%, com o crescimento do PIB a situar-se nos 1,8%", diz. As vendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.