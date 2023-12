DJ MARKET TALK: Fed deve começar a cortar taxas no terceiro trimestre de 2024

(DJ Bolsa)-- O primeiro corte das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA deve surgir no terceiro trimestre de 2024, referem economistas do Goldman Sachs numa nota, adiantando a previsão anterior por um trimestre. A projeção compara com as expectativas do mercado medidas pelos futuros de fundos da Fed, que descontam um corte inicial em maio. O Goldman Sachs refere que a melhoria da inflação pode dar as condições necessárias ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.