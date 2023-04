DJ MARKET TALK: Fed deve começar cortes de taxas no primeiro trimestre de 2024

(DJ Bolsa)-- Os investidores estão indecisos sobre o momento em que a Reserva Federal dos EUA vai começar a cortar as taxas de juro, embora o primeiro trimestre de 2024 pareça o cenário mais provável, de acordo com a sondagem mensal do Bank of America a gestores de fundos globais. Pouco mais de um terço (35%) dos investidores espera que a Fed comece um ciclo de alívio no primeiro trimestre de 2024, seguidos de 28% que preveem o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.