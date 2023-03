DJ MARKET TALK: Fed deve efetuar aumento de taxas de 25 pontos base

(DJ Bolsa)-- A não ser que a deterioração da situação da banca continue, a Reserva Federal dos EUA deve efetuar mais um aumento de 25 pontos base nas taxas de juro, colocando a taxa de fundos federais nos 4,75%-5,00%, referem analistas do SEB numa nota. "Os pontos devem sinalizar mais aumentos de taxas para perto de 5,5%", referem, acrescentando que as subidas devem ser acompanhadas de uma mensagem verbal suave do presidente da Fed, Jerome Powell. Dito ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.