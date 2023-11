DJ MARKET TALK: Fed deve evitar agitar expectativas de inflação

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys vão negociar dentro de um intervalo durante algum tempo, refere Doug Peta, da BCA Research. O analista pensa que as yields a 10 anos atingiram um pico a 5%, mas vão agora continuar acima de 4%, como tem acontecido desde julho. "Uma vez que pensamos que a Fed vai ser ponderada nos cortes [de taxas], pensamos que vai haver um fundo para a yield a 10 anos", diz. Peta espera cerca de três cortes no pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.