DJ MARKET TALK: Fed deve fazer pausa à medida que a inflação cai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, está a deixar as suas opções em aberto, mas a Fed não deve voltar a aumentar os juros, diz Sonu Varghese, da Carson Wealth, ao WSJ. Varghese espera que os relatórios da inflação antes da reunião de 19-20 de setembro mostrem que os preços estão a perder ímpeto. "A Fed quer ver a inflação a cair, especialmente a inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.