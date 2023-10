DJ MARKET TALK: Fed deve fazer pausa "hawkish" nas taxas de juro

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA vai fazer uma "pausa hawkish" na próxima semana depois de o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, de setembro ter mostrado o maior ganho em quatro meses, de acordo com Edward Moya, da Oanda. O analista sénior de mercado acredita que a Fed vai reconhecer que as taxas elevadas estão a fazer o seu trabalho, mas os responsáveis de política monetária podem sinalizar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.