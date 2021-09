DJ MARKET TALK: Fed deve guiar mercados a mudanças significativas

(DJ Bolsa)-- A DWS prevê que a Reserva Federal dos EUA "oriente suavemente" os mercados na reunião de setembro para alterações futuras significativas, diz Christian Scherrmann, economista da gestora de ativos para os EUA. Isso pode ser expressado através de um ajustamento do comunicado, provavelmente espelhando o discurso do presidente Jerome Powell em Jackson Hole onde disse que "(…) se a economia progredir em linha com o ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone