DJ MARKET TALK: Fed deve manter mais um aumento de taxas como possibilidade

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA vai provavelmente manter as taxas de juro na próxima semana, mas o gráfico de pontos vai novamente apontar para mais um aumento este ano, assinalam Benson Durham e Melissa Turner, da Piper Sandler, numa nota. Os analistas esperam que não haja alterações da orientação no comunicado pós-reunião, enquanto os comentários do presidente da Fed, Jerome Powell, antes das questões ...