DJ MARKET TALK: Fed deve manter pausa apesar de sinais de estagnação do recuo da inflação

(DJ Bolsa)-- Nada no relatório de inflação desta terça-feira vai levar a Reserva Federal dos EUA a aumentar as taxas na reunião de dezembro, que termina na quarta-feira. A economia está a arrefecer e a inflação tem estado numa trajetória descendente estável, deixando os responsáveis cada vez mais confiantes de que não terão de aumentar as taxas de juro novamente para controlar os preços. Mas a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.