DJ MARKET TALK: Fed deve manter rumo depois de dados laborais mistos

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA continua a dever aumentar as taxas de juro em 75 pontos base no próximo, uma vez que os dados trouxeram "mais do mesmo", disse Dave Mazza, do Direxion, ao WSJ. "Não foi nem melhor nem pior do que o esperado para que a Fed mude de rumo", refere. Em setembro foram criados 263.000 empregos, com a taxa de desemprego a descer para 3,5% face a 3,7%. "Certos empregadores estão a tentar limitar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.