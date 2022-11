DJ MARKET TALK: Fed deve manter-se bastante hawkish

(DJ Bolsa)-- O mercado espera de forma generalizada que a Reserva Federal dos EUA suba as taxas de juro mais 75 pontos base esta semana, levando o topo do intervalo da taxa de juro para 4%, diz Tom Kenny, economista do ANZ. O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, deve manter em aberto a possibilidade de mais uma subida de 75 pontos base em dezembro. Kenny diz que a Fed deve querer ver um abrandamento da inflação dos serviços antes de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.