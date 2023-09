DJ MARKET TALK: Fed deve manter taxas; foco nas projeções económicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA não deve subir as taxas de juro na reunião desta semana e o mercado desconta totalmente esse cenário, diz Erik Weisman, economista-chefe e gestor de portfólio da MFS Investment Management. "Esta reunião deve ser passada [sem subida de taxa] depois da pausa de junho, seguindo a abordagem reunião a reunião", diz Weisman numa nota. Qualquer destaque desta semana seria das potenciais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.