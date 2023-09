DJ MARKET TALK: Fed deve manter taxas mas sinalizar possível aumento

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve manter as taxas de juro entre 5,25% e 5,5% na decisão que será conhecida às 1800 TMG, mas pode sinalizar mais uma subida dada a resiliência do mercado laboral, dizem analistas do DZ Bank Research, numa nota. "Devido ao abrandamento apenas lento do mercado de trabalho, o recente aumento da inflação e as vendas a retalho robustas, os guardiões da política monetária devem sinalizar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.