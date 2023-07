DJ MARKET TALK: Fed deve realizar última subida na próxima semana

(DJ Bolsa)-- O Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, vai subir as taxas de juro mais 25 pontos base na reunião da próxima semana, elevando as taxas para 5,25%-5,50%, diz Brian Martin, responsável do ANZ para as economias do G3. Isto deixaria a taxa de juro em linha com a previsão da taxa terminal do ANZ, acrescenta. A taxa de juro de 5,5% é suficiente para levar a inflação para o alvo de 2%. Contudo, a robustez ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.