DJ MARKET TALK: Fed deve reduzir rapidez dos aumentos, não tornar-se dovish

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve reduzir o ritmo de aumentos das taxas de juro, mas isso não significa que o ciclo agressivo de restrição esteja prestes a terminar, referem economistas do Barclays num relatório. Os analistas referem que o presidente da Fed, Jerome Powell, clarificou a semana passada que "embora seja provável um abrandamento da Fed, provavelmente terá de subir mais as taxas e ficar nesse nível por ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.