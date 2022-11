DJ MARKET TALK: Fed deve reduzir ritmo de aumento dos juros em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Após o amplamente antecipado aumento da taxa de juro de 75 pontos base da Reserva Federal dos EUA esta quarta-feira, o cenário base do J.P.Morgan é de um aumento de 50 pontos base em dezembro, disse o banco numa nota. "Mas acreditamos que o FOMC vê valor em manter a porta aberta a novo aumento de 75 pontos base, dependente dos dados", escreveram os analistas. Por isso, o JP Morgan não prevê que o presidente da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.