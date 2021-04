DJ MARKET TALK: Fed deve reiterar que não há urgência em normalizar política

(DJ Bolsa)-- A Allianz Global Investors prevê que a Reserva Federal dos EUA reitere a mensagem na reunião de quarta-feira de que, nesta altura, não há urgência em normalizar a política monetária dos EUA, diz Franck Dixmier, responsável global do departamento de investimento para ativos de rendimento fixo da empresa. Perante um cenário de perspetivas de recuperação robustas, juntamente com as fragilidades persistentes ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

