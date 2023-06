DJ MARKET TALK: Fed deve rever em alta previsões de crescimento, inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- O Sumário de Projeções Económicas de junho da Reserva Federal dos EUA, a ser divulgado depois da reunião do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, da próxima semana, deve revelar uma revisão em alta do crescimento do PIB em 2023 para 1% face a 0,4%, referem economistas do Goldman Sachs num relatório. Os economistas também esperam que a projeção da taxa de desemprego seja revista ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.