DJ MARKET TALK: Fed deve ser encorajada a travar pelo PCE

(DJ Bolsa)--A Fed "será ligeiramente encorajada" pelo aumento de 0,3% do PCE subjacente de fevereiro, disse Paul Ashworth, da Capital Economics. O ritmo foi mais lento do que os 0,5% revistos em baixa em janeiro. "No entanto, a inflação continua muito alta, com as taxas anuais e trimestrais acima de 4,5%", diz Ashworth. Os mercados estão a descontar 51% de probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro em maio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.