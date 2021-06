DJ MARKET TALK: Fed deve sinalizar redução do QE em agosto ou setembro - sondagem

(DJ Bolsa)-- Cerca de dois terços dos gestores de fundos globais esperam que a Reserva Federal dos EUA sinalize uma redução da compra de obrigações em agosto ou setembro, de acordo com a habitual sondagem mensal do Bank of America. Uma repetição do que sucedeu em 2013 -- uma forte venda dos Treasurys após a Fed ter apresentado planos para reduzir o QE -- e a subida da inflação surgiram empatados como o principal risco,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

