DJ MARKET TALK: Fed deve subir 25pb; mercados focam-se nos cortes

(DJ Bolsa)-- É amplamente esperado pelos mercados que a Reserva Federal dos EUA suba as taxas de juro 25 pontos base esta quarta-feira, ainda que os futuros mostrem uma redução dessa probabilidade para 86%, face a 95% na segunda-feira, dizem analistas do Deutsche Bank numa nota. "Mas assumindo que a subida acontece como esperado, a principal questão é o que o presidente [Jerome] Powell e o [Comité de Operações no Mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.