DJ MARKET TALK: Fed deve subir as taxas mais uma vez, poderá cortar este ano

(DJ Bolsa)-- O mercado de obrigações dos EUA está a descontar mais uma subida das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA e um corte até ao final de 2023, mas o cenário deve ser mais binário do que isso, diz Michael Contopoulos, diretor de rendimento fixo da Richard Bernstein Advisors, numa nota. "Ou a Fed não corta, ou o crescimento cai tão fortemente que cortará bastante", diz. A aposta do responsável ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.