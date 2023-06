DJ MARKET TALK: Fed deve subir taxas; comentários apontam para pausa

(DJ Bolsa)-- A resiliência dos recentes dados de atividade económica e a persistência da inflação elevada sugerem que o Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, deve considerar subir as taxas 25 pontos base para 5,50% a 14 de junho, diz o economista do ANZ Brian Martin. Mas a comunicação recente da Fed aponta para uma pausa agora e possivelmente mais restrição no futuro, acrescenta. Martin diz que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.