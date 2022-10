DJ MARKET TALK: Fed deve ver dados do emprego como mistos

(DJ Bolsa)-- O novo cenário laboral dos EUA permanece muito incerto para influenciar a restrição monetária, disse Olu Sonola, da Fitch Ratings. "A desaceleração dos ganhos do emprego este mês para 263.000, conjugada com a queda significativa das vagas de emprego no mais recente relatório JOLTS, sinaliza claramente um mercado de trabalho em abrandamento", escreve Sonola. A queda do desemprego, de 3,7% para 3,5%, nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.