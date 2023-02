DJ MARKET TALK: Fed e mercados em desacordo sobre cortes de taxas

(DJ Bolsa)-- A verdadeira diferença entre as expectativas do mercado e da Reserva Federal dos EUA não é sobre o ponto da taxa terminal, mas sim no timing e dimensão dos cortes de taxas, diz Eric Winograd, diretor de research económico de mercados desenvolvidos da AllianceBernstein. A Fed não deu quaisquer sinais de que espera cortar as taxas este ano, ao passo que o mercado desconta cerca de 50 pontos base de alívio a partir do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.