DJ MARKET TALK: Fed mantém porta aberta a mais subidas

(DJ Bolsa)-- Embora a inflação dos EUA pareça estar a dirigir-se lentamente para o alvo, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, não está a correr riscos e mantém a porta aberta a mais subidas das taxas, diz Gordon Shannon, gestor de portfólio da TwentyFour Asset Management. Na quarta-feira, a Fed elevou as taxas de juro 25 pontos base, como esperado pelo mercado, "e ao manter-se firme na retórica da dependência dos dados,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.