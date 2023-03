DJ MARKET TALK: Fed não deve estar perto de cortar taxas - BlackRock

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados têm sido muito rápidos a descontar cortes de taxas como resultado da turbulência do setor bancário e de a Reserva Federal dos EUA ter sinalizado uma pausa, mas esses cortes não devem ser iminentes, diz a BlackRock. "Não prevemos cortes de taxas este ano -- esse é o velho manual quando os bancos centrais se apressavam a resgatar a economia quando havia uma recessão", diz a gestora de ativos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.