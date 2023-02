DJ MARKET TALK: Fed não deve sinalizar ainda fim das subidas de taxas

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA prepara-se para anunciar um aumento de 25 pontos base das taxas de juro esta quarta-feira, mas o presidente Jerome Powell não deve sinalizar ainda o fim do ciclo de restrição, mesmo que esta subida seja a última, diz o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson, numa nota. É pouco provável que a Fed se afaste completamente do tom hawkish, uma vez que os responsáveis devem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.