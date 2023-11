DJ MARKET TALK: Fed parece mais preocupada com risco de excesso de restrição

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA tornou-se mais preocupada com o risco de um excesso de restrição, apesar dos fortes números do PIB do terceiro trimestre e o sólido crescimento do emprego, refere Paolo Zanghieri, economista da Generali Investments. "O muito mais fraco que o esperado PMI [índice de gestores de compras] da indústria serve para lembrar que as taxas mais elevadas e o complicado outlook global devem pesar na economia"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.