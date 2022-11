DJ MARKET TALK: Fed planeia abrandamento, não mudança de estratégia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Insight Investment prevê uma subida mais reduzida de 50 pontos base das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA em dezembro, o que representa um "abrandamento" planeado e não uma "mudança" de estratégia, diz Robert Bayston, responsável de carteira de ativos do governo dos EUA e carteiras hipotecárias da gestora de ativos. "Contudo, vemos riscos para de outra subida de 75 pontos base, dependendo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.