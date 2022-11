DJ MARKET TALK: Fed pode abrandar ritmo de subida dos juros - Capital Economics

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O aumento de 0,75 pontos percentuais da Fed coloca as taxas ainda mais em território de restrição, diz o economista Paul Ashworth, da Capital Economics, o que significa que "a Fed pode dar-se ao luxo de abrandar o ritmo dos aumentos das taxas, em parte para avaliar o impacto que a restrição cumulativa de quase 400 pontos base está a ter". Se não houver nova subida surpreendente da inflação nos relató...