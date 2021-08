DJ MARKET TALK: Fed pode adiar redução dos estímulos até 2022

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA pode adiar a redução gradual dos estímulos até 2022, diz a Vontobel. O tema da conferência em Jackson Hole este ano, "Política económica numa economia desequilibrada", deixa supor um foco no cenário desigual do emprego e o aumento da desigualdade provocada pelos avanços tecnológicos e digitais, diz Mondher Bettaieb-Loriot, responsável de dívida empresarial ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

