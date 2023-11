DJ MARKET TALK: Fed pode analisar motores de yields das obrigações de longo prazo elevadas

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas de longo prazo e as condições financeiras devem ter a atenção da reunião da Reserva Federal dos EUA esta quarta-feira, mas ainda há poucas coisas que o presidente da Fed, Jerome Powell, pode dizer ou fazer sobre isso, diz Blake Gwinn, responsável de estratégia de taxas dos EUA do RBC Capital Markets. Powell vai muito provavelmente repetir que "é difícil ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.