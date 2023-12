DJ MARKET TALK: Fed pode avançar com cortes após mudança de rumo dovish

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA pode cortar as taxas de juros em 150 pontos base em 2024, a partir de maio, com mais 100 pontos base no início de 2025, afirmaram James Knightley, economista-chefe internacional, e Padhraic Garvey, responsável regional de research para as Américas do ING Research, num nota após reunião da Fed na quarta-feira. "A Fed parece estar a aceitar o argumento de que pode cortar as taxas de juro porque a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.