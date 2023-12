DJ MARKET TALK: Fed pode avançar com cortes mais cautelosamente do que gráfico sugere

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O "cenário base razoável" da Insight Investment é de dois cortes das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA até ao final de 2024, refere o economista sénior Emin Hajiyev numa nota. "Contudo, não esperamos ver qualquer atividade até ao verão, tendo em conta que a nossa perspetiva é de que a inflação vai continuar a moderar-se (embora continuando acima do alvo) durante o primeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.