DJ MARKET TALK: Fed pode começar a cortar taxas em dezembro - ABN Amro

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA pode não começar a cortar as taxas de juro até dezembro de 2023 devido a uma maior resiliência da procura no mercado laboral e da inflação, refere a equipa do ABN Amro Research, que previa anteriormente um corte em setembro. O ABN espera que a Fed aumente as taxas em 25 pontos base uma última vez em maio antes de fazer uma pausa, referem os analistas numa nota. "Tendo em conta as recentes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.