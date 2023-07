DJ MARKET TALK: Fed pode manter taxas se dados dos EUA continuarem a moderar-se

(DJ Bolsa)-- Os comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, depois do aumento das taxas de juro de 25 pontos base na quarta-feira sugere que as taxas vão manter-se no mesmo nível até setembro se os dados dos EUA forem "mais moderados", refere a diretora-executiva e economista da Pimco Tiffany Wilding numa nota. "A comunicação [de Powell] sugere que se o ritmo dos payrolls não-agrícolas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.