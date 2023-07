DJ MARKET TALK: Fed pode subir mais as taxas após esta reunião

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve anunciar uma subida de 25 pontos base das taxas de juro esta quarta-feira e, com base na inflação dos serviços e salários, é pouco provável que esta seja a última subida, diz Chris Ainsworth, CEO da plataforma tecnológica de gestão de fortunas Pave Finance. Olhando para o mandato duplo da Fed de estabilidade dos preços e pleno emprego, "não temos estabilidade de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.